Majida Issa es una de las actrices más recordadas de ‘Sin senos no hay paraíso’ y muchos colombianos se interesan por conocer más sobre ella. Dentro de los detalles poco conocidos sobre su vida personal está su particular problema de salud, que tiene que ver con la alimentación.

¿Qué enfermedad tiene Majida Issa?

En un video para las redes sociales de RCN, la también cantante, que ha hablado de su relación con Marlon Moreno, señaló que pasó muchas vergüenzas antes de darse cuenta del problema que tenía, pues al consumir ajo en sus reuniones con amigos y familiares parecía que se quedaba “dormida”, pero no, era que se desmayaba.

“Cuando yo no había identificado el problema y me comía alguna cosa al ajillo en un restaurante o en la casa de algún familiar y me quedaba dormida. […] Pero no, era que estaba desmayada“, contó.

La condición alimentaria que padece Issa es conocida comúnmente como alergia alimentaria, una reacción del sistema inmunitario que se presenta cuando se ingiere determinado alimento, según lo señala el portal especializado Mayo Clinic.

Además, la reacción alérgica al ajo podría también ser manifestación del síndrome de alergia al polen alimentario, también conocido como síndrome de alergia oral. En esta afección, ciertas frutas y verduras frescas o frutos secos y especias pueden desencadenar una reacción que causa cosquilleo o picazón en la boca.

Esta es una condición llamada reactivada cruzada, pues puede que el organismo confunda las proteínas de estos alimentos con las que causan alergia en ciertos tipos de polen.

¿Cómo saber si tengo alergia al ajo?

La única forma de saber si usted tiene alguna alergia es identificando si tiene alguno de los síntomas citados anteriormente al ingerir determinados alimentos, que incluso pueden incluir congestión nasal, picor en la nariz, estornudos, lagrimeo en los ojos, dificultad para respirar, náuseas, vómitos y diarrea.

De igual forma, según Mayo Clinic, la alergia al ajo se traduce en intolerancia al polen de artemisa, que incluye otros alimentos como:

Manzana.

Pimiento.

Brócoli.

Repollo.

Zanahoria.

Coliflor.

Apio.

Ajo.

Cebolla.

Durazno.

Algunas plantas aromáticas y especias (anís, pimienta negra, semilla de comino, cilantro, hinojo, mostaza, perejil).

¿Cuáles son los síntomas de una reacción alérgica?

Dentro de los signos más comunes están:

Hormigueo o comezón en la boca.

Urticaria, comezón o eccema.

Hinchazón de los labios, la cara, la lengua y la garganta o de otras partes del cuerpo.

Sibilancia, congestión nasal o dificultad para respirar.

Dolor en el abdomen, diarrea, náuseas o vómitos.

Mareos, aturdimiento o desmayos.

*Este contenido está redactado poniendo atención a fuentes confiables en salud, pero no representa bajo ningún caso la opinión de un experto. Para obtener información especializada consulte con su médico.

