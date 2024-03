Majida Issa está por estos días ocupada con varias ruedas de prensa gracias al estreno de ‘El bolero de Rubén’, película que relata la historia de una mujer que se queda toda la vida esperando a que su esposo salga de la cárcel.

Pulzo tuvo la oportunidad de hablar con los actores que le dan vida a esta narrativa y hubo un momento bastante conmovedor en donde Majida terminó con los ojos llorosos al hablar de su hermana.

Se llama Jordana y también es actriz. Las dos mujeres tuvieron la oportunidad de estar presentes en esta entrega cinematográfica y Majida aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, lo que la conmovió a ella y a sus compañeros.

“Es muy rico trabajar en familia y cada vez que tenemos la posibilidad de hacerlo a mí me conmueve mucho y agradezco mucha esa oportunidad de poder compartir este momento porque para mí no es una película, no es una película. Poderlo compartir con mi hermana es muy bonito y ese regalo también me lo dio el director”, afirmó Majida Issa.

No cabe duda de que la familia es un pilar muy importante para la vida de Majida, pues lo ha recalcado en varias entrevistas. Fue ella quien, al final de la vida de su abuela Teresa Gutiérrez, le dio las palabras necesarias para que la famosa actriz se despidiera del mundo y se fuera tranquila, según reveló en una entrevista de ‘La red’.

Por lo que se ha visto en los diferentes espacios que ha compartido con su hermana Jordana, no solo las dos tienen talento para la actuación, sino que también cuentan con una conexión especial entre ellas.

