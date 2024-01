La actriz Majida Issa conversó con Eva Rey en su programa en línea acerca de su vida personal y sentimental, donde compartió cómo superó una de las rupturas amorosas que más le costó.

(Vea también: Majida Issa y el alimento que no consume porque se desmaya de inmediato)

Majida Issa y Andrés Sandoval, que interpretó a ‘Juancho’ en, ‘La reina del flow’ , se conocieron en 2012 durante la grabación de la telenovela ‘Corazones blindados’ del Canal RCN. El amor entre sus personajes en la ficción trascendió de las pantallas, consolidándose como una de las relaciones más estables en la farándula entre 2013 y 2016.

“La peor tusa que viví fue con Andrés Sandoval. En ese momento, evité a los medios y no hablé al respecto porque necesitaba concentrarme en mi recuperación. Si hubiera tenido que enfrentar la opinión pública sobre mi relación, no habría superado la depresión que me dejó”, expresó Issa, quien regresa al cine con ‘El bolero de Rubén’.

Continuó diciendo: “En mi caso, creo que me llevó dos años de terapia comprender cómo sucedió y qué ocurrió. Fue un trabajo arduo, tuve que escucharme mucho, concentrarme en recuperar mi autoestima, mi seguridad y perdonarme a mí misma”.

La actriz sanandresana, sobrina de Miguel Varoni, reveló que estaba buscando lo que quería en una relación en el lugar equivocado.

“Tenía que entender lo que yo estaba buscando en realidad para mi vida, tener que hay que pensar las cosas dos veces, y no complacer tanto a otros”, contó la artista.

Issa, conocida por interpretar a ‘La diabla’ en ‘Sin senos sí hay paraíso’, habló sobre la relación actual que mantiene con sus exparejas, Mijail Munkai y Andrés Sandoval.

(Vea también: Andrés Sandoval, de ‘La reina del flow’, aceptó que le fue infiel a Majida Issa)

Lee También

“En general, no soy amiga de mis exparejas. Con Mijail Munkai me he vuelto a encontrar y nos saludamos muy bien, pero no somos amigos. Cada uno sigue su camino y vive su propia vida. La distancia es necesaria”, concluyó la actriz que vuelve a la televisión con su papel de ‘La sustituta’ de RCN.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Majida Issa (@majidaissa)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Majida Issa (@majidaissa)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.