Majida Issa es una de las grandes actrices de la televisión colombiana. Recientemente se vio en las pantallas del Canal RCN en la retransmisión de ‘Lady, la vendedora de rosas’ una producción que contó la vida de Lady Tavares.

Como muchos ya saben, ella es hija de Ylia Belloto, hermana de Miguel Varoni e hija de la siempre recordada Teresa Gutiérrez, otra de las grandes actrices que ha tenido Colombia en la historia de este arte.

Justamente, Majida Issa guarda en su corazón un deseo que le quedó pendiente y que tiene que ver con su famosa abuela, quien falleció en marzo de 2010 a sus 81 años de edad, fecha en la que su nieta tenía 27.

Cuando Majida Issa nació en San Andrés en 1981, ya su abuela Teresa Gutiérrez era una de las actrices más importantes de la pantalla chica en Colombia, siendo parte de proyectos como ‘La marquesa de Yolombó’, ‘El hijo de Ruth’, ‘La abuela’, entre otras grandes historias de la época de los sesentas y los setentas.

Para la fecha en que la joven Majida Issa decidió encaminarse en el plano de la actuación, la madre de Miguel Varoni se encontraba ya en el ocaso de su carrera con 76 años de edad.

Es por eso que Issa Belloto, sus apellidos paternos, nunca pudo coincidir con su abuela en alguna producción, un hecho que para ella ha sido una deuda que le quedó pendiente en su consolidada carrera actoral.

Hace un tiempo, la actriz fue entrevistada por Pulzo y allí contó algunos detalles de su relación con su abuela Teresa Gutiérrez.

En el encuentro con periodistas de nuestro portal informativo, la sanandresana respondió a una pregunta que le tocó fibras por tratarse de su ser querido que ya no está en este mundo terrenal: ¿Qué le diría su famosa abuela a Majida Issa, si estuviera viva?

“Ella era el ejemplo perfecto de que la disciplina trae resultados y que nada es gratis en la vida. Entonces, ella seguramente me diría: ‘Ves, yo te lo dije: ‘La disciplina trae resultados y no hay nada gratis en la vida. Te lo has ganado’. Ella seguramente me diría eso, porque ella me hablaba y recalcaba eso todo el tiempo”, confesó la artista, familia de Miguel Varoni.