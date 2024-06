Los hornos microondas se han convertido en un electrodoméstico indispensable por su practicidad y rapidez para calentar alimentos. Sin embargo, también han sido objeto de numerosos mitos que ponen en duda su seguridad.

(Vea también: El restaurante más viejo de Colombia está en Bogotá y es uno de los más icónicos del mundo)

¿Es verdad que el microondas da cáncer?

El horno microondas calienta los alimentos utilizando radiación no ionizante, a diferencia de los rayos X que sí la utiliza. Por esto, la radiación en el horno no tiene la capacidad de alterar el ADN y no existe la suficiente energía para romper enlaces químicos en las células humanas.

Según el artículo de El País en el que indican que Tinothy Jorgensen, un profesor asociado de medicina de radiación en el centro médico de la Universidad Georgetown, explica que para que este electrodoméstico cause cáncer, la radiación tendría que romper lo enlaces químicos del cuerpo y dañar el ADN, como se explicó anteriormente, ya que no es ionizante.

Las instituciones responsables de regular la fabricación de microondas, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), han llevado a cabo estudios con respecto a esto y han concluido que no hay evidencia que sugiera que el microondas cause ningún tipo de cáncer si se usa correctamente.

(Vea también: 4 trucos caseros para eliminar olores luego de cocinar; no necesita tener extractor)

¿Qué dice la OMS sobre el uso del microondas?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que, “no hay evidencia de que los hornos microondas representen un riesgo para la salud”. Así como se mencionó anteriormente que la FDA los clasifica como seguros para cocinar alimentos.

¿Qué es más sano el horno o el microondas?

Determinar si el horno o el microondas es más sano depende de varios factores y del tipo de cocción que se realice.

Horno

Ventajas:

Permite cocinar una gran variedad de alimentos, incluyendo carnes, verduras, pasteles y panes.

incluyendo carnes, verduras, pasteles y panes. Ofrece mayor control sobre la temperatura y el tiempo de cocción, lo que permite obtener resultados más uniformes.

y el tiempo de cocción, lo que permite obtener resultados más uniformes. Puede dorar y caramelizar los alimentos, lo que aporta sabor y textura.

Desventajas:

Consume más energía que el microondas.

que el microondas. Tarda más tiempo en precalentarse y en cocinar los alimentos.

y en cocinar los alimentos. Puede resecar algunos alimentos si no se utiliza correctamente.

Lee También

Microondas

Ventajas:

Es muy rápido y eficiente para calentar y descongelar alimentos.

y descongelar alimentos. Consume menos energía que el horno.

que el horno. Resulta muy práctico para cocinar algunos alimentos como verduras, sopas y salsas.

Desventajas:

No permite dorar ni caramelizar los alimentos.

los alimentos. No es adecuado para cocinar grandes piezas de carne o para realizar recetas elaboradas.

de carne o para realizar recetas elaboradas. Puede alterar la textura de algunos alimentos.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.