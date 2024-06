El horno microondas, que puede interferir con su señal de wifi, funciona a través de ondas electromagnéticas que no todos los materiales resisten y, por lo mismo, no deberían introducirse para evitar daños.

Algunos de ellos son el icopor o envoltorios de aluminio. No obstante, varios mencionan que los recipientes de metal y el plástico tampoco se debería utilizar en el microondas por cuestiones de seguridad.

Qué pasa si se introduce metal o plástico en el horno microondas

Hay ciertos tipos de metales que pueden provocar chispas y daños en el electrodoméstico, indica Eclectrolux, pero también hay otras clases que sí son aptas.

Lo mismo sucede con el plástico. Algunas variantes de ese material pueden liberar químicos dañinos, mientras que otros sí están diseñados para el microondas.

Por lo mismo, los fabricantes de recipientes usualmente indican si son aptos o no para ese electrodoméstico. En caso de no tener ninguna información al respecto, es preferible no usarlo.

