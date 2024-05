A veces, la distancia y la falta de información impide conocer en profundidad lo que esconden los rincones más remotos del mundo, como por ejemplo, dónde queda el lugar más peligroso, o cuál es el lugar más pobre, entre otras.

Sin embargo, existe un lugar en el mundo donde hay ausencia de elementos útiles en los demás países.

(Vea también: El triángulo de las Bermudas: conozca la historia del primer avión que se perdió allí)

En el corazón del sur de la India, a unos kilómetros de la ciudad de Puducherry, se encuentra Auroville, un experimento social único que desafía las normas convencionales y busca crear un espacio donde la armonía, la cooperación y el respeto mutuo sean los pilares fundamentales de la convivencia.

Los principios que sustentan Auroville la diferencian radicalmente de cualquier otra ciudad del mundo. Aquí, la política no existe. No hay gobiernos ni partidos políticos que dicten las normas o controlen la vida de sus habitantes. En su lugar, la toma de decisiones se basa en un sistema de consenso y comités, donde la participación activa de todos los miembros de la comunidad es esencial.

De igual manera, la religión no tiene un papel predominante. Si bien se respeta la libertad de culto individual, Auroville no se adhiere a ninguna creencia religiosa en particular. Esto permite un ambiente de tolerancia y apertura, donde las personas de todas las religiones y filosofías de vida pueden coexistir en paz.

Otro aspecto fundamental de Auroville es la ausencia del dinero en efectivo. La economía de la ciudad se basa en un sistema de intercambio de trabajo y bienes. Los habitantes contribuyen con sus habilidades y conocimientos a la comunidad, recibiendo a cambio lo que necesitan para vivir. Esta filosofía busca eliminar las desigualdades económicas y promover la colaboración entre los miembros.

(Vea también: ¿Qué es el turismo negro? Le contamos cuáles son los 5 destinos más famosos para hacerlo)

¿Qué hay que hacer para poder ir a vivir a Auroville?

Mudarse a Auroville no es un proceso sencillo, ya que implica un compromiso profundo con la filosofía y el estilo de vida de la comunidad, según la página oficial de Auroville International, estas son algunas consideraciones a tener en cuenta:

Requisitos básicos

Aceptación: el primer paso es ser aceptado como residente por el Auroville International Centre. Para ello, hay que enviar una solicitud formal y pasar un periodo de prueba de 3 meses, viviendo en una de las casas de huéspedes de la comunidad. Durante este tiempo, se espera que los aspirantes a residentes se familiaricen con la vida en Auroville, participen en actividades comunitarias y demuestren su compromiso con los principios de la ciudad.

el primer paso es ser aceptado como residente por el Auroville International Centre. Para ello, hay que enviar una viviendo en una de las casas de huéspedes de la comunidad. Durante este tiempo, se espera que los aspirantes a residentes se familiaricen con la vida en Auroville, con los principios de la ciudad. Visado: una vez aceptado como residente, se debe obtener un visado de entrada especial para Auroville de las autoridades indias. Este visado no se puede obtener en India, por lo que es necesario realizar el trámite antes de viajar desde el país de origen.

una vez aceptado como residente, de las autoridades indias. Este visado no se puede obtener en India, por lo que es necesario realizar el trámite antes de viajar desde el país de origen. Contribución: se espera que todos los residentes de Auroville contribuyan a la comunidad de alguna manera. Esto puede ser a través de trabajo voluntario, aportando habilidades profesionales o mediante donaciones económicas.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.