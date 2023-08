Es muy fácil enfermarse si no hay una preparación adecuada de los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi 1 de cada 10 personas de todo el mundo enferma por ingerir alimentos contaminados y que provocan más de 420.000 muertes al año. Los niños son los más afectados, al año son 125.000 menores de 5 años que fallecen a causa de una intoxicación.

Ese es el tópico central del nuevo documental de Netflix Poisoned: the dirty truth about your food (Envenenado: la sucia verdad sobre tu comida), inspirado en un libro basado en el primer caso legal de Bill Marler, un abogado especialista en seguridad en alimentación que lleva 30 años defendiendo a las víctimas por intoxicación de algunos patógenos como la bacteria E. Coli, salmonela, listeria, entre otros.

El experto conversó con el diario inglés BBC acerca de las comidas que deben evitarse para prevenir una intoxicación de este tipo y cuidar su salud. ¿Cuáles son?

Alimentos que pueden producir una intoxicación

1. Leche o jugos sin pasteurizar

En sus casos, Marler ha evidenciado que hay una asociación entre productos que contienen leche o jugos sin pasteurizar y la intoxicación. Las personas corren el riesgo de contagiarse con la bacteria E. coli. Hace unos años una mujer se intoxicó aparentemente por beber leche y entró en coma.

“Cualquier beneficio de salud que pueda tener la leche no pasteurizada simplemente no vale la pena. A las personas se les han olvidado las enfermedades que existían en el siglo XIX”, dice Marler a la BBC.

2. Germinados (semillas) crudos

Algunos germinados como la alfalfa, brotes de soja, trébol o frijol son posibles alimentos que causen intoxicaciones y, de hecho, según Marler, están relacionados con los peores casos de intoxicación en el mundo.

Según el diario, en 2011 un brote vinculado con semillas de fenogreco hizo que 900 personas tuvieran un fallo hepático, causando más de 50 muertes.

3. Carne que no está cocida

En internet, algunas personas desinforman sobre el consumo de carne cruda y dicen que esta no causa ningún peligro. Todo lo contrario, la carne que no está cocida puede causar una intoxicación. Por ejemplo, con la carne molida, cualquier bacteria que esté en la superficie de la carne se mezcla con el interior y por eso es importante cocinar bien las hamburguesas.

“Unas 50 bacterias E. coli son suficientes para matarte; caben 100.000 en la cabeza de un alfiler. No es algo que puedas ver, saborear u oler. La única manera segura es cocinar bien toda la carne”, detalla Marler a la BBC.

4. Frutas y verduras prelavadas y precocidas

Según fuentes del documental, cuando una persona se come una hamburguesa lo más peligroso no es la carne. Es la lechuga, la cebolla y el tomate. Marler, en 2006, representó a la mayor parte de 200 personas que enfermaron por un brote de E. coli relacionado con las espinacas. Perdieron la vida cinco personas.

5. Huevos crudos o poco cocidos

El consumo de huevos crudos está asociado a la infección con salmonela, una bacteria común que causa diarrea, fiebre, vómitos y dolor estomacal. Es por ello que se recomienda su lavado.

Según la Mayo Clinic esta afecta el tubo intestinal y los síntomas se presentan dentro de las 8 a 72 horas de la exposición a la bacteria. En algunos casos, la diarrea puede causar deshidratación grave y requerir atención médica inmediata.

6. Mariscos crudos

Según Marlene, las ostras y mariscos se alimentan como si fueran filtros del agua, si hay una infección bacteriana o viral en ella, seguramente se meterá en la cadena alimenticia fácilmente. Recientemente, una universidad creó un tipo de mariscos que pueden ser más sanos para la salud.

“Con océanos más calientes llega un aumento en los eventos de contaminación relacionados con las ostras: hepatitis, norovirus, etc. Yo soy de Seattle, y algunas de las mejores ostras del mundo vienen del noroeste de EE. UU., pero claramente hay problemas con nuestra calidad del agua y su temperatura. Es un factor de riesgo nuevo que tienes que tener en cuenta cuando estás pidiendo esas ostras crudas”, dice a BBC.

7. Sándwiches empacados

El experto en seguridad alimentaria aconseja preparar por sí mismo los alimentos o que lo hagan delante de cada persona, ya que de los alimentos que ya vienen empacados, no se sabe mucho.

La antigüedad del sándwich es el mayor factor de riesgo. Sus ingredientes pueden estar expuestos a la listeria monocytogenes, una bacteria que se cataloga como peligrosa.