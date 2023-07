La historia de la alimentación humana está estrechamente ligada al procesamiento y cocción de los alimentos. Aunque actualmente la mayoría de los humanos consume la carne cocida, hay variedad de platos en los que la sirven cruda. Hay que tener cuidado con estas preparaciones, para que no representen un riesgo a la salud.

En este tipo de platos, hay un riesgo y vulnerabilidad a enfermedades transmitidas por alimentos: si la carne no fue sometida a un tratamiento térmico, puede tener microorganismos patógenos como bacterias, virus y parásitos.

Estudios científicos y entidades de salud advierten que los seres humanos son susceptibles a enfermedades transmitidas por bacterias debido a la fisiología digestiva. También depende de las defensas inmunes de cada persona para combatir este tipo de bacterias y microorganismos que pueden afectar la salud, sea carne blanca o roja.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), comer carne cruda de aves puede ser peligroso porque contiene Campylobacter. También pueden tener Salmonella, Clostridium perfringens y otras bacterias peligrosas. Las carnes crudas pueden contener Salmonella, E. coli y Yersinia.

La entidad recomienda no lavar la carne antes de cocinarla porque podría propagar bacterias a otros alimentos, utensilios y superficies y de esta forma, no se evita ninguna enfermedad.

Digestión y absorción de nutrientes

Otra razón por la cual no consumir carne cruda es porque representa un desafío para el sistema digestivo. Los seres humanos tienen un tracto gastrointestinal largo y una menor acidez estomacal, a diferencia de carroñeros especializados como los gallinazos. Estas características de los humanos están adaptadas a una dieta omnívora y al procesamiento de alimentos cocidos.

La cocción facilita la descomposición de proteínas y la liberación de nutrientes esenciales para su absorción. Es por eso que en la historia el ser humano se acercó al fuego para preparar sus alimentos. Un avance necesario para mejorar la digestibilidad de la carne y para la prevención de enfermedades.

Las redes sociales se han convertido en una red de difusión de malas prácticas. Un video que ronda por internet causó impacto en las personas que saben que comer carne cruda es poco sano. Se trata de un hombre que recomienda digerir estos alimentos crudos, sin ningún tipo de preparación / cocción.

Sin embargo, los expertos rechazaron este tipo de conductas que lo único que hacen es desinformar a las demás personas.

Recuerde que cocinar las carnes destruye microbios. El CDC explica que las bacterias de las carnes crudas se eliminan a una temperatura interna segura y se debe usar un termómetro de alimentos para controlar la temperatura. Las carnes rojas pueden ser a 65° C – 80° C, las aves a 70° C – 85° C y los pescados a 60° C – 70 ° C.