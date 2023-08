¿Cuántas veces desayuna sin ningún tipo de distracción? Que solo esté usted y el plato de comida; pocas veces, ¿cierto?. Siempre estamos mirando la pantalla del celular, sentados en el escritorio trabajando, mirando la televisión o parados frente a la mesa de la cocina o incluso, caminando. Hacemos de todo, mientras la cuchara entra a la boca, masticamos y vamos tragando.

Y es que el ritmo de la vida diaria que llevamos la mayoría no nos permite parar por un segundo a siquiera cuestionarnos, ¿qué es lo que tengo en mi plato? ¿qué me estoy comiendo?

Aunque esto no quiere decir que no toda la gente olvida prestar atención a lo que come a diario, bien sea por cuestiones de peso, salud o llevan un tipo de dieta que obedece a un estilo de vida o postura política, como ser vegano o vegetariano, la velocidad con la que ingieren sus alimentos puede ser igual o mayor a la de quienes comen si mirar siquiera el plato.

La doctora Sarah Berry, experta en nutrición, especialmente en el área de la salud cardio-metabólica, explicó para la BBC, que comer rápido o despacio “cambio no solo la velocidad a la que la comida entra en tu estómago, sino también a la que entra en tu tracto gastrointestinal”.

Para Berry este detalle es muy importante, “porque tiene un efecto dominó en la liberación de muchas hormonas que te dicen qué tan lleno estás, qué tanta hambre tienes, y que además están involucradas en cómo tu cuerpo va a procesar los alimentos”, explicó la nutricionista al medio citado.

Los expertos han encontrado que una de las diferencias notables, pero no por eso aplique a todos los organismos, es que quienes comen más rápido, comen mayores cantidades de comida y son más propensos a ganar peso, que podría bajar después comiendo quinoa.

Y eso se debe a que tienen a consumir un mayor número de calorías, se cree que en promedio de 100 a 200 más, en caso de que consumieran el alimento de manera más lenta, lo que termina entonces contribuyendo en la mayoría de los casos, al aumento de su peso, a diferencia de quienes comen más despacio.