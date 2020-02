green

“Mi hermano escuchó a mis padres teniendo sexo y tuvo un colapso mientras me lo contaba”, escribió la joven junto a las imágenes, que ya tienen más de 513.000 ‘me gusta’.

En la grabación se escucha que ella soltó varias carcajadas, mientras que su hermano siguió lamentándose por haber escuchado a sus papás en una situación tan íntima, algo que, cualquier hijo quisiera evitar.

Además de reírse de esta historia, los internautas compartieron graciosas imágenes de cómo imaginaban al menor en esa situación.

A continuación puede ver el “colapso” del niño y en seguida, reacciones de los tuiteros:

my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS — raw na (@ranahasse) February 20, 2020

“El hombrecito estaba en la cama como…”.

Lil man was in bed like.. pic.twitter.com/8TswfNHeTd — FastLyfe🏎💨🏁 (@JFromTheStreetz) February 21, 2020

“El chico estaba en la cama como ‘nooo, no de nuevo'”.

Guy was in bed like “naaa not again”😭 pic.twitter.com/lmHfiHzEOD — Quinton (@Quinton03N) February 22, 2020

“La curiosidad mató a su cerebro”.

Curiosity killed his brain 😂😂😂 pic.twitter.com/UaqUAUJTN9 — Dadbod (@Dadbod97992267) February 23, 2020

“El niño estaba en su habitación como…”.

Boi was in his room like… pic.twitter.com/jon9bFM4YD — B!g Moe (@Big_Moe5) February 22, 2020

“Tres veces”.

3 times pic.twitter.com/UByegtZZSO — 29 days to show my black ass (@LaTonyaD74) February 22, 2020

“La primera vez que los escuchó”.