La curiosa historia fue publicada por un ‘influenciador’ mexicano que se dedica a hacer bromas en la calle. Según mostró, les estaba ofreciendo dinero a mujeres a cambio de que dejaran a sus parejas.

(Vea también: Mujer fingió su muerte para no pagar deuda, publicó foto de su ‘cadáver’ y la pillaron)

Aunque en principio una de ellas se negó, a medida que le iban aumentando la oferta comenzó a cambiar de opinión. Primero le ofreció 1.000 pesos mexicanos, es decir un poco más de 240.000 pesos colombianos, pero poco a poco subió la cifra hasta los 50.000 pesos, es decir cerca de $ 12’200.000.

“Esto no es un juego, estás hablando de mi esposa”, aseguró el hombre, quien inmediatamente le pidió a la mujer irse con él.

Ella, con gestos de molestia, se detuvo y le reprochó: “No, yo ya te he dicho muchas veces que no me gusta cuando me jalas así. Estoy hablando”, respondió la esposa.

Al ver esto, el creador de contenido intervino y continúo ofreciendo el dinero a modo de tentación. La mujer le preguntó a su esposo que por qué estaba tomando esa actitud y su respuesta desató otra discusión.

“La inseguridad. Tú no conoces a estos tipos…”, estaba diciendo, pero justo ahí fue interrumpido por su esposa y el ‘influenciador’.

“Tú dijiste que los conocías. Siempre eres muy negativo”, pronunció la señora. Aprovechando su comentario, el joven volvió a insistirle que aceptara la propuesta: “Si en algún momento has pensado dejarlo, este es el momento. Le prometo que le doy el dinero”.

Después de unos segundos de silencio, la mujer le reclamó a su esposo por nunca haberle dado parte de su dinero, ya que este prefería gastarlo con sus amigos. Incluso, le expresó su molestia por verlo pasar tanto tiempo en el teléfono y le pidió el dispositivo para revisarlo.

El hombre, nervioso, se negó y pidió terminar con lo que estaba ocurriendo, diciéndole al joven que hiciera sus bromas en otro lado.

“No me dejas trabajar, todo el tiempo estás en el teléfono, te sales con tus amigos… yo también necesito trabajar y esta es una oportunidad. Me dijiste que es un chico que hace programas”, dijo la mujer en tono molesto.

Lee También

Después de pensarlo, y ante la negativa de su esposo, la mujer tomó el dinero y se dispuso a subirse al vehículo, pero fue detenida por él.

“Espérate, no me jales”, dijo la señora. “A ver, no la estés jalando ¿Por qué la estás jalando de esa manera?”, agregó el joven al ver lo que estaba sucediendo.

La situación se salió de control y un colaborador del creador de contenido se bajó a confrontar al hombre, quien continuaba pidiendo respeto por su relación. La esposa le pidió nuevamente el teléfono

“Siempre me dices lo mismo y nunca se arregla nada. Yo necesito empezar de nuevo, necesito ir a donde mi hermana porque no la he visitado en mucho tiempo. Yo te había dicho que el dinero lo aprovecháramos para ir a visitar a mi hermana. Yo me voy”, concluyó la mujer antes de subirse a la camioneta.

(Vea también: Con vidrio en mano, taxista desafió a conductor a pelear por un choque: “Bájate, pues”)

El video muestra cuando arrancan el vehículo y el hombre grita: “Te vas a arrepentir, Sofía”.

El ‘influenciador’ captó cuando la mujer rompió en llanto ante lo ocurrido, por lo que le indicó que ese hombre no la merecía.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas recriminaron la actitud del señor.

“La señora tenía ganas de dejarlo, solo vio la oportunidad”, “yo no dejaría a mi esposo por dinero”, “llorando, pero con dinero en la mano”, “triste, pero con 50.000 pesos”, “lo importante es que esos 50.000 le sirvieron de empujoncito para dejarlo”, “si no escondía nada por qué no le mostraba le celular”, “si no le dio el teléfono era porque escondía algo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.