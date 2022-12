Un experimento social de un conferencista mexicano dejó al descubierto la solidaridad de una empleada de la cadena canadiense de restaurantes y cafeterías Tim Hortons, quien mostró su alma caritativa con quienes le piden ayuda.

Aunque se desconoce el lugar donde ocurrieron los hechos, el video se viralizó rápidamente en TikTok, pues la mujer —identificada como Sonnia— atendió al también empresario como a cualquier otro cliente y fue sorprendida con la petición que este le hizo al fingir que no tenía dinero.

“Disculpa, olvidé mi cartera en mi casa ¿habrá forma de que me den un pan sencillo?”, preguntó el sujeto.

Al escuchar esto, la trabajadora no lo pensó dos veces y accedió a sacar de su dinero para darle algo de comer.

—No hay problema. ¿Solo quieres algo de comer? ¿Quieres en vaso de café? Yo lo pagaré por ti— indicó la mujer.

—¿Estás segura?— contestó el hombre en tono sorprendido.

—¡Sí!— reafirmó la cajera.

En ese momento, el hombre quiso conocer por qué la trabajadora había optado por pagar de su bolsillo la comida y se lo preguntó. Ante esto, la mujer hizo una reflexión que lo dejó sin palabras.

“Somos humanos y tenemos que ser amables el uno con el otro. Nunca sabes si puedas volver a verme y quizá podrás prestarme ayuda a mí”, explicó la mujer.

Luego de unos segundos, la trabajadora efectivamente le entregó el café y unos emparedados al hombre, a quien lo invitó a hacer algo bueno por otra persona más adelante. Sin embargo, la sorpresa para la mujer llegó en ese momento, ya que el joven sacó de su bolsillo 1.000 dólares (cerca de 4’758.000 pesos al cambio de hoy) y le dijo que eran para ella.

“Oh, por Dios… este muchacho es otra cosa. No, no, no, no”, aseguró la cajera, negándose a recibir el dinero.

Al ver su reacción, el creador de contenido le insistió para que recibiera los billetes, por lo que ella, asombrada, optó por hacerlo. Finalmente, ambos se dieron un abrazo y Sonnia aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al mundo.