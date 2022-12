Seguramente este año que finaliza puede considerarse como el más fuerte y con más polémica en toda la vida de J Balvin, pues después de salir del difícil momento artístico que le trajo sacar la canción con ‘Tokischa’ donde lo catalogaban como machista y maltratador de mujeres, el colombiano entraba en una nueva pelea con Residente, quien le declaró la guerra por completo.

Tanto fue así que el puertorriqueño lanzó una canción completa donde hablaba de todas las cosas en las que no estaba de acuerdo con el intérprete de ‘Mi gente’, sin embargo, ante aquella pelea Balvin no hizo más que quedarse callado. Pero poco después una nueva polémica llegaba a su vida para que, de nuevo, él fuera el protagonista y esta vez junto a Christian Nodal. Sin embargo, no pasó a mayores y aparentemente fue olvidada con rapidez por su fanaticada.

(Lea también: Viera Vidente revela qué deparará el 2023 para Anuel, Maluma, J Balvin, Don Omar y más)

Y es que mientras todo esto sucedía, el músico seguía realizando sus constantes presentaciones, así como ocurrió hace poco cuando se encontraba en medio de uno de sus conciertos interpretando la canción ‘No me conoce’ cuando uno de los presentes en el público le lanzó unos lentes del colega del cantante, Feid, quien actualmente se posiciona como uno de los artistas más escuchados del género urbano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johnny Torres 🗣️ (@johnnytorres_oficial)

Por sorpresa de muchos la reacción de Balvin fue colocárselas y cantar casi toda la canción con ellas puestas, aunque después de unos segundos se las quitó y siguió interpretando el tema. Sin embargo, su gesto no pasó desapercibido y en redes sociales no han dudado en reaccionar ante ello, pues para muchos era un acto necesario que debía hacer el paisa ya que, años pasados y mucho antes que Feid se volviera famoso, él era quien le escribía las canciones a José.

(Vea también: ¿Maluma aparece entre los artistas urbanos más ricos del mundo? Este es el ‘Top 10′)

“Lo menos que puede hacer por alguien que le escribió los mejores temas que él interpreta”, comentaba un usuario en una de las publicaciones en Instagram.

Mientras esto ocurre, en la vida de Feid pareciera que todo le empieza a sonreír pues desde hace un tiempo para acá se ha vuelto el favorito para muchos adolescentes, tanto así que en TikTok sus canciones siempre están de tendencia, gracias a las coreografías que realizan los internautas, e incluso el mismo artista quien en su perfil sube algunos videos bailando.

Recientemente, su canción con Ozuna se ha vuelto una de las más escuchadas en todo Latinoamérica y posiblemente a nivel mundial, pues en redes sociales se convirtió en la favorita de los fanáticos del género urbano, mientras que en solo la plataforma de TikTok los videos suman más de 12 millones de visualizaciones y existen casi 500 mil grabaciones con su tema de fondo.

Lee También

Tanto ha sido el éxito de aquella colaboración con el tema ‘Hey mor’ que fuertes rumores aseguran que quien podría estar uniéndose para cantar con Ozuna y Karol G, quien viene de una muy buena racha musical y de gira, la cual la ha llevado a tomarse un descanso en el 2023 y parar con sus presentaciones en vivo.