Se trata de Ramiro Enrique Franco, docente de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, cuyos estudiantes de tercer semestre se mostraron agradecidos por mostrar su empatía con lo que piensan sobre la crisis social que vive Colombia.

Una joven fue la encargada de publicar el video en Twitter, el cual tiene cerca de 460.000 visualizaciones.

“Ojalá todos los profesores tuvieran la misma sensibilidad y empatía que tiene el profesor Ramiro. Gracias por estar de nuestro lado”, escribió la estudiante sobre el video que grabó de una clase virtual.

OJALÁ TODOS LOS PROFESORES TUVIERAN LA MISMA SENSIBILIDAD Y EMPATÍA QUE TIENE EL PROFESOR RAMIRO. GRACIAS POR ESTAR DE NUESTRO LADO. #SOSColombiaDDHH #SOSColombia pic.twitter.com/cPhjcqC6kR — 🇨🇴COLOMBIA RESISTE (@DirectionerHPTA) May 4, 2021

Además de los alumnos de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, cientos de internautas alabaron las palabras del profesor Ramiro, que se conmovió y estuvo a punto de llorar por el acto de los jóvenes.

“Esta ha sido mi mejor clase en muchos años, gracias a ustedes por hacerme sentir lo que siento, por hacerme sentir que este país tiene esperanza con ustedes, que son jóvenes que piensan, que piensan en acción”, se le escucha decir con la voz entrecortada al profesor.

“No dejemos que los privilegios nos nublen en nuestros pensamientos, si no pensamos en colectivo no sacaremos nunca esta nación adelante. Siempre lo he dicho. Este país es tan rico que ha aguantado que se lo hayan robado durante tantos años”, agregó.

Este video se contrapone al que en las últimas horas también se viralizó sobre un profesor de la Universidad del Rosario que censuró a una alumna que tenía una imagen en apoyo al paro nacional.

Luego de la viralización del video, en el que también el docente, identificado como Edgar Ramírez Baquero, llamó “cosa esa” a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, la universidad lo despidió.

“Ofrecemos disculpas y expresamos nuestra solidaridad a [la alumna] María Camila Guerrero y a cualquier otra persona afectada. La institución acompañará a la estudiante integralmente a través de los canales que la universidad tiene dispuestos”, expresó la Rosario en un comunicado.