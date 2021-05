Mediante una publicación compartida en su cuenta de Twitter, la joven señaló que el profesor, Edgar Ramírez Baquero, le solicitó de manera abrupta quitar su foto de perfil, ya que tenía un mensaje alusivo al paro nacional.

“Hoy me censuraron en clase por tener una fotografía que decía: ‘Que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo’. Qué tristeza que ni en la academia se quieran dar discusiones reales”, escribió.

En el video, compartido por Guerrero y difundido en las distintas redes sociales, se puede apreciar cómo Ramírez Baquero le pide en repetidas ocasiones a la joven estudiante que retire la foto, ya que no quiere sesgos de ningún tipo durante la lección virtual.

“Retíreme ese mensaje. Yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas. Estamos en clase y esto es serio. Tenemos que aprender a respetar y eso que usted dice es un irrespeto. No me gusta su manifestación, quítemela”, señaló el educador.