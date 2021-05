María Camila Guerrero, estudiante de la Universidad del Rosario, manifestó en Twitter que el profesor la sacó de la clase virtual debido a que no quiso cambiar su foto de perfil, que hacía alusión a la situación actual que vive Colombia.

“Retíreme ese mensaje. Yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas. Estamos en clase y esto es serio. Tenemos que aprender a respetar y eso que usted dice es un irrespeto. No me gusta su manifestación, quítemela”, afirmó el maestro.