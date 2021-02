De acuerdo con el portal TMZ, Brown fue ingresada por urgencias el pasado sábado en un hospital de Chalmette (Luisiana) luego de tener su cabello completamente duro por un mes, luego de usar un pegamento en el cabello, en vez de aplicarse laca.

Rápidamente ese video se viralizó y a día de hoy cuenta con más de 21,9 millones de reproducciones, casi 4 millones de ‘me gusta’, 435.000 compartidos y 138.000 comentarios.

Sin poder retirar el pegamento de su cabello, el sábado fue al St. Bernard Parish Hospital, donde fue ingresada a urgencias y donde estuvo 22 horas. TMZ señala que le pusieron acetona en la parte posterior de la cabeza, pero esto le quemó el cuero cabelludo y solo hizo que el Gorilla Glue se pusiera pegajoso, antes de endurecerse de nuevo.

Tessica Brow también publicó un par de videos en Tiktok sobre su visita al hospital y agregó que recibió instrucciones de los médicos para que se quitara el pegamento en su casa.

El portal estadounidense informa que la bloguera contrató un abogado y está pensando en demandar a Gorilla Glue, pues según dijo la etiqueta del producto dice no se debe usar en los ojos, la piel o la ropa, pero no dice nada del cabello, lo que para Brown es “engañoso”.

La empresa que comercializa el pegamento tuvo que publicar un comunicado luego de que la historia de la joven afro se viralizara en redes. En su cuenta de Twitter, Gorilla Glue lamentó escuchar esa historia, pero argumentó que su producto “no es para uso en el cabello, ya que se considera permanente”.

Además, detalló que está diseñado para pegar cosas en superficies como papel, cartón, madera, laminado y tela.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc

— Gorilla Glue (@GorillaGlue) February 8, 2021