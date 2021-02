De acuerdo con el portal Vice, el curioso suceso aconteció en un caso judicial de Texas, donde el abogado Rod Ponton se presentó a la audiencia virtual por la plataforma Zoom con un filtro de gato.

Fue el mismo distrito 39 de la corte de Texas el que publicó el video en YouTube y luego se viralizó en otras redes sociales.

En las imágenes se puede ver y escuchar que el juez, Roy B. Ferguson, le dice al abogado que tiene activado un filtro de gato en la configuración de la llamada.

“¿Puede oírme, juez?”, dice Ponton, mientras que el gato que lo representa mueve la boca y los ojos.

“Puedo oírle… Creo que es un filtro”, insistió el juez. Sin embargo, mientras el gato movía su boca, el abogado Ponton explicó que sabía que era un filtro pero que no podía quitarlo, a pesar de que su asistente, más joven, estaba ayudándolo.

Tras la viralización del suceso, Vice se comunicó con Rod Ponton y este no tenía ni idea que el propio distrito había publicado el video de su inconveniente.

Además, explicó que el juicio que se iba a desarrollar era sobre un hombre que intentó salir de Estados Unidos con mercancía y dinero de contrabando.

Por último, el juez Roy B. Ferguson publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: “CONSEJO IMPORTANTE DE ZOOM: Si un niño usó su computador, antes de unirse a una audiencia virtual, verifique las opciones de Zoom de video para asegurarse de que los filtros estén apagados”.

“Este gatito acaba de hacer un anuncio formal sobre un caso en el 394 (sonido encendido)”, finalizó.

These fun moments are a by-product of the legal profession's dedication to ensuring that the justice system continues to function in these tough times. Everyone involved handled it with dignity, and the filtered lawyer showed incredible grace. True professionalism all around!

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021