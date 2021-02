Hilton compareció este lunes ante la Legislatura del Estado de Utah para testificar a favor de un proyecto de ley que regula las llamadas escuelas para “adolescentes con problemas”, publica el portal BuzzFeed.

La empresaria, que hace poco estrenó un documental en YouTube sobre su vida y en donde tocó este tema, recordó que en su adolescencia, cuando tenía 16 años, ahora tiene 39, pasó por 3 de estas instituciones, obligada por sus padres.

Sobre la escuela Provo Canyon, de la cual ya había hablado y relató el infierno que vivió, aseguró que fue “abusada verbal, mental y físicamente a diario”.

“Aunque la escuela Provo Canyon se vendía como un centro de tratamiento de primer nivel, era como si el infierno estuviera en la Tierra… Lloré hasta quedarme dormida todas las noches, rezando para despertarme de esta pesadilla”, expresó Paris Hilton, citada por el mismo medio.

De acuerdo con BuzzFeed, ese internado en los últimos tiempos ha sido acusado de infinidad de maltratos, entre ellos golpear, drogar y abusar sexualmente de los jóvenes, además de separarlos de sus familias para que no puedan obtener ayuda.

“Durante los últimos 20 años he tenido una pesadilla recurrente en la que 2 extraños me secuestran en medio de la noche, me registran sin ropa y me encierran en una instalación… Ojalá pudiera decirte que esta inquietante pesadilla fue solo un sueño, pero no lo es”; agregó la empresaria estadounidense ante la justicia.

.@ParisHilton joined the Senate for afternoon floor time. She will be testifying in the Senate Judiciary, Law Enforcement & Criminal Justice Committee this afternoon about her time at a youth residential treatment center. #utpol #utleg pic.twitter.com/TC35uIVseW

— Utah Senate (@utahsenate) February 8, 2021