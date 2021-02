De acuerdo con la cadena CBS, el terrible suceso ocurrió el pasado 6 de febrero exactamente en el municipio de Gaines Township, en el condado de Kent.

Según relata el mismo medio, el dueño de la casa y próximo a ser papá, activó el pequeño dispositivo que revelaría el sexo de su bebé, pero este explotó, disparando para todos lados metralla de metal.

Evan Thomas Silva, como fue identificada la víctima mortal, estaba parado cerca del pequeño cañón y fue afectado por la explosión.

De inmediato fue trasladado al Centro Médico Hurley en Flint, pero los médicos no lograron salvarle la vida y el joven falleció horas después, detalla la cadena estadounidense.

