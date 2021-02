Aunque la foto en cuestión no abre la nota del artículo, sí aparece en redes sociales, donde la noticia tiene más de 1.000 ‘me gusta’ y compartidos.

La imagen que utilizó el New York Post tiene como elementos una jeringa sobre una cuchara con un líquido, un billete colombiano de 1.000 pesos y una bolsa con lo que parece ser marihuana.

Esa es la clara muestra que Colombia sigue siendo asociado con drogas y narcotráfico.

Incluso, una periodista hizo un comentario haciendo referencia al billete colombiano:

“Solo tienes que comprar en pesos“, escribió, como se lee a continuación:

You just have to buy it in Pesos…

— Caron (@caroncreighton) February 5, 2021