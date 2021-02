green

De acuerdo con las autoridades locales, el bebé –que estaba junto a su madre– fue aplastado por el joven de 20 años que se lanzó desde el piso 17 de un edificio de esa ciudad, informó The Times.

El impreso británico, igualmente, señaló que el incidente quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede observar cómo el hombre cayó encima del choche del pequeño de 5 meses de nacido.

Las imágenes, que fueron divulgadas en las diferentes redes sociales, también muestran a la madre del niño aterrorizada pidiendo auxilio, mientras el joven permaneció inmóvil en la mitad de la calle.



Aunque no entregaron mayores detalles, las autoridades rusas confirmaron que el hombre murió en el lugar de los hechos. Asimismo, manifestaron que el caso quedó registrado como un suicidio, agregó el rotativo inglés.

Algunos informes policiales no oficiales, consultados por The Times, indicaron que el joven de 20 años había gritado por una ventana del edificio dos horas antes del incidente: “Toma mi corazón, toma mi alma”.

El impreso, por último, aseguró que el bebé de 5 meses fue declarado muerto en la ambulancia que lo trasladaba a un centro médico de Voronezh (Rusia). Además, informó que la madre del menor está recibiendo ayuda psicológica.

⚠️ Camaras de seguridad de un edificio en Voronezh, Rusia captaron el momento en que un hombre se suicida arrojándose de un piso 17 y cae sobre el coche de un bebé de cinco meses. El hombre murió en el lugar, el niño murió en una ambulancia. pic.twitter.com/ZQdh61jPI5 — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) February 6, 2021

