Se trata del ‘influencer’ Daniel Fraga, que estuvo de visita en el país e hizo el video de las cosas que más le gustaron y que menos le gustaron de su estadía en Colombia.

(Le puede interesar: A turista ecuatoriano lo tumbaron en Cartagena, pero no con precios caros; así roban ahora)

Turista mexicano habla maravillas del servicio de taxis de Colombia

El joven inició diciendo que le gustaron mucho las mujeres, pues “hay niñas muy lindas, demasiado”. También dijo que no le gustó que “acá no comen picante, nada, nada de picante”.

Ahora bien, como tercer ítem pasó a hablar de los taxis: “una de las cosas que turbo me encantó de acá que puedo comparar con México es el transporte público, los taxis. Acá los taxis son super justos con lo que te cobran. No te cobran de más, no te cobran de menos, usan el taxímetro, y los precios son muy accesibles”, expresó el ‘influencer’.

Luego, procedió a comparar el servicio de taxi de su país, asegurando que en México son muy peligrosos y que es preferible no usarlos.

En comentarios, muchos usuarios hicieron chistes como “a que Colombia fue?”, “¿estás seguro que estuviste en Colombia?”, “lo de los taxis me hizo dudar. ¿En qué parte de Colombia cogiste taxi y te trataron bien y no te robaron?”, “los taxis jajajaja disque seguros”, fueron algunos.

(Le puede interesar: Perro quedó enredado en cables por perseguir a gato en Bogotá: así lo rescataron)

Muchos colombianos opinan que el servicio de taxi no es el mejor en el país, mientras que otros lo defienden. El gremio amarillo viene enfrentado una mala imagen surgida por las actuaciones de algunos integrantes que le dan mal trato a sus clientes: peleas, negación del servicio por que “es muy lejos”, alteración de taxímetros, etc.

Si bien muchos taxistas son honrados, más de una persona ha denunciado acoso o problemas por pérdida de billeteras que nunca son devueltas; incluso, cosas peores.

Lee También

Todo esto les ha ganado una especie de ‘mala fama’ entre la sociedad, donde muchos prefieren usar plataformas de transporte o buses. Por esa razón, causó sorpresa en la red social de TikTok el video del turista que quedó encantado con el servicio de taxi en Colombia, comparado con el de su propio país.