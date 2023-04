El turismo en Colombia está en auge y las cifras lo confirman. Según datos preliminares de un análisis realizado por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y marzo de 2023 llegaron al país 1,4 millones de visitantes no residentes, lo que representa un aumento del 49 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estados Unidos fue el país con el mayor flujo de visitantes extranjeros a Colombia en el primer trimestre, seguido por Costa Rica y Brasil, cuyos números de visitantes crecieron un 114,5 % y un 99,3 %, respectivamente.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó el crecimiento constante de visitantes no residentes en Colombia y señaló que el país buscará reforzar la promoción turística para lograr contar con más de un millón de viajeros cada trimestre. Además, el objetivo es alcanzar los 12 millones de visitantes no residentes para el final del cuatrienio.

Las cifras de Aerocivil confirman que entre enero y febrero de 2023 el tráfico aéreo se incrementó en un 12,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y la llegada de pasajeros en vuelos internacionales regulares creció un 49,2% en el primer trimestre de 2023.

El sector turístico también ha tenido un impacto positivo en la tasa de ocupación de alojamiento, que aumentó un 6,3 % en comparación con el año 2019. Parques Nacionales recibió 337 mil visitantes entre enero y febrero de 2023, un 33,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.

A pesar de que algunas fuentes han informado sobre una disminución en la ocupación hotelera, el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, afirmó que los resultados oficiales de la Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE aún no se han publicado y que estos datos no incluyen todos los tipos de alojamiento, como establecimientos familiares, comunitarios y hoteles no afiliados a las diversas asociaciones.