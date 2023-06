Las extravagantes ideas de algunos ciudadanos no dejan de sorprender en redes sociales, al parecer las famosas ‘colombianadas’ no son exclusivas del país de Colombia, sino que se pueden presenciar en toda Latinoamérica.

Recientemente en ciudad de México un evento bastante singular fue captado por personas que conducían la transcurrida avenida Paseo de la Reforma, a través de un clip un conductor decidió mostrar la desafiante mudanza que estaba realizando una familia.

En el video se puede observar una camioneta de platón con un trasteo que excedía los límites de lo normal, pues los artículos de hogar como muebles y armarios se encontraban apilados como en el ‘Tetris’ doblando el tamaño del vehículo en todos los sentidos.

Al parecer la familia quería ahorrar un dinero en el costo del trasteo por lo que decidieron transportar todas sus pertenencias en un solo viaje, colchones, espejos, sillas, sofás y hasta un tanque de agua estaban amontonados formando una gran montaña.

Según reveló la joven que grabó el video, ninguna autoridad de tránsito detuvo el vehículo durante el trayecto, lo que generó aún más impacto entre internautas.

El clip se hizo viral con más de 200 mil reproducciones, mientras que usuarios no dudaron en dejar sus reacciones ante el insólito evento “México no domina el mundo porque no quiere”, “ahí llevan hasta a los vecinos”, “necesito que la persona que organizo los muebles, organice mi vida”, “que buena buena camioneta”, “¿qué pasaría si pudiéramos usar el 100 % de nuestra capacidad cerebral?”, “hasta la silla de ruedas de la abuela”.