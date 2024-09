La camioneta Cybertruck de Tesla ha sido una de las más cuestionadas en los últimos meses en el mundo, ya que a muchas personas les encanta debido a toda la tecnología que trae, mientras que otros la critican por su diseño, el precio y hasta las fallas que ha presentado.

De hecho, uno de los que más la defendió fue el creador de contenido mexicano Emmanuel, más conocido como ‘Hasslotumismo’, quien construye y por eso la compró para cargar materiales como cemento, ladrillos, tuberías y mucho más.

Sin embargo, para no dañar el interior, el mexicano le puso una extensión en la parte de arriba para llevar todos esos elementos de una forma más sencilla, pues le hace la vida más cómoda y al final no cambia en nada el diseño del vehículo.

No obstante, la compañía se dejó llevar por sus políticas de uso y cambios y decidió ponerle una fuerte demanda al ‘influencer’.

Por qué Tesla demandó al creador de contenido

Tal como contó Emmanuel, a su casa le llegó una carta diciendo que él les debía pagar 500.000 dólares (más de 2.000 millones de pesos) porque hizo una modificación a su camioneta, algo que no está permitido en las políticas de la empresa.

“Yo solo le agregué una pieza, no es modificarlo. Si le hubiera hecho lo que otras personas han hecho, podría ser una modificación, pero esto es solo un accesorio”, dijo el creador de contenido.

Y agregó: “Espero que mi abogado pueda solucionar eso porque no es posible que yo haya pagado 136.000 dólares por la camioneta y ahora me pidan 500.000. Yo ni siquiera he terminado de pagar la casa y si no se soluciona, me quedaría sin nada”.

Finalmente, aseguró que tiene 60 días para llegar a un acuerdo y presentar sus pruebas justamente para no tener que pagar esa cantidad, teniendo en cuenta que igual Emmanuel le ha hecho una gran propaganda desde que la tiene.

Cuáles son las políticas de modificaciones de Tesla

Esta compañía es una de las más estrictas en cuanto a modificaciones de sus vehículos, pues según ellos, cualquier cambio puede afectar significativamente el funcionamiento, seguridad y mucho más de los automóviles.

Por eso, al momento de pagar, el comprador debe firmar un acuerdo en el que garantiza que conoce qué puede pasar si hace alguna modificación importante, como el caso de perder la garantía y hasta meterse en problemas legales, tal como le ocurrió al creador de contenido.

