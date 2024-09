El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo este viernes una reunión en Estados unidos con el magnate de la tecnología Elon Musk para hablar sobre Inteligencia Artificial (IA) y otros temas, y tras la cual hubo halagos mutuos.

(Lea también: Edmundo González le habría ocultado drástica movida a María Corina Machado: “No lo sabía”)

“Fue un placer pasar varias horas hablando con una de las grandes mentes de nuestro tiempo @elonmusk”, escribió Bukele en su cuenta de X, la red social propiedad de Musk.

El mandatario salvadoreño publicó un vídeo en el que es recibido por Musk en las instalaciones de su planta Gigafactory en Austin, Texas, donde se fabrican las baterías de los autos eléctricos Tesla, según la Casa Presidencial salvadoreña.

Musk, también cofundador de compañías como Space X o xAI, también halagó a Bukele en su red social.

“¡Acabo de tener una excelente conversación con el presidente NayibBukele! Hablamos mucho sobre la naturaleza de la realidad, el futuro de la humanidad y cómo la tecnología como la IA y la robótica afectarán al mundo. El Salvador tiene un líder increíble”, escribió Musk.

Lee También

Bukele, que no precisó cuándo viajó a Estados Unidos, participará la próxima semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Just had an excellent conversation with President @NayibBukele!

We talked a lot about the nature of reality, future of humanity and how technology like AI and robotics will affect the world.

El Salvador has an amazing leader. https://t.co/vvCfu1tYoB

— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2024