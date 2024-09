El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió el jueves contra su rival electoral, Edmundo González Urrutia, quien denunció que fue forzado a firmar un documento que le permitiera salir al exilio en España.

(Lea también: Fuerte llamado a Petro para que reconozca a Edmundo González como presidente de Venezuela)

“Me da pena ajena, que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra”, indicó Maduro en un acto oficial. “No tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué”.

El chavismo divulgó una carta en que González Urrutia se compromete a “acatar” el fallo de la corte suprema que certificó la cuestionada reelección del gobernante izquierdista para un tercer mandato consecutivo en los comicios del 28 de julio. No obstante, el opositor asegura que lo hizo bajo “coacción” para poder abandonar el país, desatando un torbellino político que sacudió también a España.

La reelección de Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servirle, no ha sido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de los países de América Latina, en medio de denuncias de fraude de la oposición liderada por María Corina Machado.

¿Cuál es la posición de Unión Europea sobre reelección de Maduro?

El Parlamento Europeo incluso lo reconoció este jueves como “presidente legítimo” de Venezuela, lo que el legislativo venezolano tachó de “nefasta agresión”. La Unión Europea, no obstante, se abstiene de designar a González como “presidente electo”.

Lee También

“Siento pena ajena por el pataruco”, siguió Maduro resucitando el apodo que le impuso en la campaña, referido a un gallo que no sirve para pelea. “Al final resultó pataruco (…). González Urrutia, nadie puede alegar su propia cobardía y su propia traición a sus seguidores en defensa propia”.

¿Dónde se encuentra actualmente Edmundo González?

El opositor pasó un mes en la clandestinidad antes de pedir asilo en España, tras una orden de captura en su contra.

Llegó a Madrid el domingo 8 de septiembre después de suscribir la carta de su supuesta autoría dirigida al presidente del Parlamento, el poderoso dirigente chavista Jorge Rodríguez.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.