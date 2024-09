Los amantes del cine en el norte de Texas recibieron una lamentable noticia: el cierre de las cinco sucursales de Alamo Drafthouse Cinema en la región. Esta cadena, reconocida por ofrecer una experiencia bien particular, se vio forzada a cerrar sus puertas debido a la quiebra del socio franquiciante local, Two Is One, One Is None, que administraba estos cines.

Este evento marca el fin de una era para los amantes del cine, quienes encontraban en Alamo Drafthouse un espacio donde disfrutar de películas en un ambiente bastante llamativo y acogedor.

Alamo Drafthouse. The country club of movie theater chains 🤌🏻 https://t.co/msknNxsOnK pic.twitter.com/d5jHlMo3QH — The Wealth Dad (@thewealthdad) September 19, 2024

Las sucursales afectadas se localizaban en áreas como Las Colinas, Richardson, Lake Highlands, Dallas y Denton. Además, a esta lista se suma una sucursal en Woodbury, Minnesota, también bajo la gestión del mismo franquiciado.

La decisión de cierre no solo impacta a los fieles asistentes de estos cines, sino también a más de 600 empleados, quienes, según el comunicado de prensa, recibieron esfuerzos significativos para ser contactados antes del cierre definitivo.

Por qué cerró Alamo Drafthouse en Texas

El franquiciado expresó su pesar por la decisión, subrayando el compromiso y dedicación de sus trabajadores. En sus declaraciones, afirmaron: “Nos entristece profundamente tener que tomar esta medida”. Las causas detrás del cierre son múltiples y complejas, destacando factores económicos adversos que han afectado a la industria del cine en general.

Uno de los principales problemas fue la recuperación de la asistencia de los clientes a niveles previos a la pandemia de Covid-19, que no se consiguió como se esperaba. Además, la prolongada huelga de guionistas y actores, que impactó a la industria durante más de 100 días, contribuyó a un rendimiento económico por debajo de las expectativas.

Según el comunicado emitido, el primer trimestre de 2024 se registró como el período de peor desempeño en la historia del cine, exacerbando así las dificultades financieras que llevaron a la quiebra.

A pesar de la tristeza que este cierre ha generado en la comunidad, hay un atisbo de esperanza, pues Alamo Drafthouse ha manifestado su intención de reestablecer sus operaciones en la región de Dallas-Fort Worth. Un portavoz de la cadena aseguró que están trabajando arduamente para reintegrar la marca en estas ciudades, lo que podría significar un regreso para los amantes de las películas.

Qué otros cinemas han cerrado en Texas, Estados Unidos

Por el momento, las demás ubicaciones de Alamo Drafthouse en Estados Unidos continúan operando con normalidad y la empresa mantiene sus planes de expansión a nivel nacional.

Sin embargo, es importante mencionar que este cierre no es un caso aislado, ya que la sucursal del Angelika Film Center en Plano también anunció su cierre tras 20 años de servicio, evidenciando un panorama desafiante para los cines en el área.

