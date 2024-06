Kerry, una joven estadounidense, encendió el debate sobre la practicidad de los vehículos eléctricos después de compartir su experiencia con su Tesla en su cuenta de TikTok.

Identificada como @kerryy707 en la plataforma, la joven conductora expresó su arrepentimiento por haber comprado el carro, resaltando el disgusto que le provocan los largos periodos de tiempo que pasa cargándolo.

“Quien piense que quiere un Tesla, no lo quiere. Es el peor error de mi vida. Lo he tenido durante como, no sé, como un mes o dos, y literalmente tengo que cargarlo en una estación de carga todos los días porque no tengo un cargador en mi casa. Ya lo superé”, dice la joven en el video.