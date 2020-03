Desde el perfil en la red social de la joven bailarina, que se hizo famosa en Colombia y el mundo por protagonizar la coreografía de champeta con la que Shakira causó furor en el Super Bowl 2020, publicaron un video en el que se ve a una pareja teniendo relaciones sexuales y, por el color morado del cabello de la mujer en las imágenes, cientos de internautas aseguran que es ella.

La vergonzosa situación, aunque fue eliminada minutos después por la reconocida coreógrafa, quedó registrada en video y fue compartida en redes sociales; incluso, algunos usuarios insinuaron que se trataría de una campaña publicitaria de Campo para “hacerse más famosa”.

Según comentó la bailarina de 18 años, su cuenta de Instagram fue ‘hackeada’ por personas que lo único que quieren es “perjudicarla” y, aunque no negó que fuera ella la mujer del video, dijo que no iba a estar triste por el lamentable suceso que “no fue su culpa”.

“Otras personas me quieren ver bien, me han escrito, me han apoyado con esto que acaba de pasar. Intentaron hackear mi Instagram, gracias a Dios pude eliminar. No es lo justo”, afirmó la bailarina en sus redes sociales luego del suceso.