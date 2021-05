Si bien en su momento el discurso del alcalde de Pereira no tuvo tanto eco en las redes, ahora se viralizó luego de que se conociera que el estudiante Lucas Villa fue atacado a disparos por personas de civil que iban en un vehículo, en la noche del miércoles, en medio de una manifestación pacífica.

Todo, según un video, por la invitación que hizo Carlos Maya para organizar “un frente” de seguridad comunitaria para enfrentar los hechos de vandalismo en la ciudad.

“Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común junto a la Policía y el Ejército para recuperar el orden y la seguridad ciudadana. Pereira no se detiene y no se detendrá. No la vamos a dejar en manos de los violentos”, expresó el alcalde el pasado fin de semana, en un discurso en el que lo acompañaron la Policía y el Ejército.