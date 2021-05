green

El paro nacional ha sido uno de los temas más importantes en los últimos meses por la trascendencia que ha tenido en diferentes aspectos del país. Por ello, la conversación en redes sociales ha estado llena de comentarios que expresan diversas opiniones; incluso se viralizó la bandera al revés, que tiene un significado.

Esta vez, se desempolvó un video que ha circulado en redes sociales hace algún tiempo. Se trata de un hombre que se encontraba enfrentando a un grupo del Esmad.

Dentro de los contenidos compartidos en redes sociales, este personaje comentó: “Sí, la verdad me acaban de golpear. Yo entré como todo un señor y simplemente me golpearon. Pero yo porque soy fuerte logré dominar a cinco y por eso me dejaron salir”. Por este comentario, muchos lo relacionaron con el personaje principal del cuento de los hermanos Grimm ‘El sastrecillo valiente’ o ‘Siete de un golpe’.

En aquella declaración el hombre mencionó: “Gracias a Dios uno practica ‘full contact’. Por eso les recomiendo que practiquen ‘full contact’”. Este es el video que se ha popularizado nuevamente:

Por eso practiquen Full contact 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FDS7iZ3a3V — Julián Lopera Zea (@Lopera_Zea22) May 5, 2021

Los usuarios de redes sociales han comentado, en forma de broma, aspectos como los siguientes:

¿Qué es el ‘full contact’?

El ‘full contact’ es un deporte de combate que combina varias modalidades. Es una especie de mezcla entre boxeo y karate, debido a que las técnicas del puño son principalmente del boxeo y las técnicas de pierna son del karate, así lo detallan en Iniciasport, canal de YouTube en el que mostraron algunos movimientos:

Adicionalmente, ellos explicaron que, a diferencia de otros deportes de contacto, no se puede golpear en la pierna, sino que todos los ataques deben estar dirigidos por encima de la cintura. Igualmente, en otro portal han mostrado algunas técnicas y movimientos para practicar: