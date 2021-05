El impacto internacional que ha tenido el Paro Nacional en Colombia sigue creciendo gracias a voces de muchas figuras públicas que se suman y se pronuncian al respecto. El caso de Justin Bieber, quien pidió oración por Colombia, Shakira, Kim Kardashian, Demi Lovato, James Rodríguez y otros son algunos de los famosos que han manifestado sus opiniones en redes sociales.

Una de las imágenes que ha llamado la atención y que se ha viralizado es el uso de la bandera de Colombia al revés, considerado por muchos un insulto y por otros un llamado de auxilio. J Balvin y Falcao son algunas de las figuras que han publicado estas imágenes, pero ¿Qué es realmente?

Colombia can’t take this no more @CNN also in my Instagram accounts theres plenty videos of what’s going on right now !!! pic.twitter.com/XnF99aRSSH

— J BALVIN (@JBALVIN) May 4, 2021