El mundo de las redes sociales resulta ser bastante curioso y a menudo, se suelen encontrar historias que demuestran que cualquier sueño es posible de alcanzar, como ocurrió con una abuela que se volvió ‘tiktoker’ a los 88 años y ahora, causa furor compartiendo sus recetas.

(Vea también: Conductor se fue de abeja y cambió de puesto con su perro para huirle a detención)

Y es que en la era digital, cualquier persona puede ganar reconocimiento en las plataformas de video y audio sin importar su edad.

Papá hizo placa de YouTube para su hijo por alcanzar los 1.400 seguidores

Eso fue lo que le pasó a un pequeño que comparte sus creaciones en YouTube casi a diario y que cuenta con el apoyo de su padre en el anhelo de convertirse en un famoso creador de contenidos.

En redes sociales, se hicieron vírales estas fotografías, donde un padre de familia le diseñó a su hijo una placa de YouTube por llegar a los 1,400 suscriptores, todo esto únicamente para seguir apoyando a su pequeño. “Espero youtube no se ofenda no tengo los derechos, mi hijo… pic.twitter.com/C8LAldfdTf — Indie 505 (@Indie5051) May 24, 2023

Braulio Samuel Martínez Barragán es un niño nacido en México y que tiene 8 años. El menor abrió su canal llamado MrtailandesproOFICIAL, en el que comparte videos de juegos, entrevistas e historias acerca de su vida.

Hace unos días, el menor llegó a la cifra de 1.400 suscriptores, por lo que su orgulloso padre le diseñó una placa de YouTube por alcanzar ese número de seguidores para apoyarlo a seguir adelante en su sueño.

“Espero YouTube no se ofenda no tengo los derechos, mi hijo quería una placa y se la hice de madera por superar los 1.400 suscriptores en su canal”, comentó el papá de Braulio .

Lee También

Para alegría del hombre, la plataforma de ‘streaming’ no se ofendió y, de hecho, le comentó que estaba “corriendo” a suscribirse. También, lo animó a seguir creando videos, porque “seguro muy pronto tendrá su botón de 100K”. Lo mismo ocurrió con la cuenta de Google, pues le escribieron al hombre: “Qué grande es Samuel y qué grande es su papá! No dejes de soñar y papá de Samuel, no dejes de apoyarlo. Su placa de 100K está cada vez más cerca”.

En apenas un par de días, el niño ya cuenta con más de 138.000 suscriptores y el número crece cada hora.