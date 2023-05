Con tan solo 23 años, el artista mexicano sigue rompiendo récords en las plataformas digitales, esta vez, en YouTube, en donde le quitó el primer puesto al reguetonero Bad Bunny.

(Vea también: Goyo recibe críticas por usar un gato en ‘show’ de Premios Nuestra Tierra: “Imagen triste”)

Según el portal Latinometrics, Hassan Emilio Kabande Laija se convirtió en el cantante más buscado en YouTube, desplazando al ‘conejo malo’, a quien hace unos días lo captaron en una supuesta escena de celos con Kendall Jenner.

Y es que, tal y como explica el sitio, el éxito de Peso Pluma o ‘Doble P’ surge de las redes sociales, ya que fue allí en donde el joven logró posicionar su música: los corridos tumbados.

When narco corridos meet the digital era, you get Peso Pluma – the artist dethroning Bad Bunny on YouTube.

Here’s a more on @ElPesoPluma’s explosive growth 🪶:

The explosive rise of Peso Pluma is what happens with traditional Mexican corridos when they meet the modern era of… pic.twitter.com/8t8iRpLNPT

— Latinometrics 📊 (@LatamData) May 26, 2023