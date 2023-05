Para María Inés Ortiz, en la receta de la vida hay un ingrediente sencillo y básico: sonreir. ‘Inesita’ podría ser la abuela más querida de las redes sociales. Solo en TikTok tiene más de 1’100.000 de seguidores. Le tienen bastante cariño, se evidencia en los mensajes que le escriben. Y cómo no querer a Inesita si su corazón parece un mango maduro: blando y dulce.

Hace poco cumplió 88 años y desde febrero del año pasado es creadora de contenido. En los videos que le graba y edita su nieta Andrea Arias comparte recetas, trucos de cocina, muestra su cotidianidad en su casa en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. Se ven y escuchan sus carcajadas.

Cocinar es de sus mayores pasiones, es su manera de divertirse. Cuando puede, cuando el cuerpo se lo permite, le cocina a la familia, le encanta verlos comer sus preparaciones: fríjoles, lentejas, sancocho, galletas. Sabe también hacer postres de guayaba y de tomate de árbol. Tuvo nueve hijos, seis mujeres y tres hombres. Y entre nietos y bisnietos la lista ya va en 30.

—¿Qué recuerda de su niñez?

—Vivía con la madrastra mía pero, Dios la tenga en su eterno descanso, ella molestaba mucho, nos pegaba. Entonces yo me iba de la casa y me montaba en los árboles hasta por la tarde, ella era muy necia. Primero murió ella, luego mi papá.

En su memoria reposa que la mamá murió cuando tenía 9 años y que del segundo matrimonio del papá nacieron más hermanos: en total eran unos 25 hijos de los dos matrimonios. Actualmente solo viven Inesita y otro hermano.

Estudió hasta quinto de primaria y cuando en la casa había para comprar zapatos o chanclas, los debían lavar antes de entrar a la escuela para no ensuciar los pisos. También había días en los que llegaban ella y sus hermanos descalzos, porque “no siempre había forma de irnos titinos como ahora que van de uniforme, uno era con lo que tuviera”.

Como la operaron de una hernia hace unas semanas, no puede hacer mucha fuerza y camina despacio con ayuda de un bastón. Sin embargo, no deja de ser inquieta: intenta hacer algo de aseo o cocinar. Prefiere estar ocupada para no aburrirse encerrada en la casa donde vive acompañada de otra nieta, su perrito Scotty y Lupita, su gata, su adoración.

Por la recuperación de la cirugía, no puede salir, entonces la misa la ve en el televisor los domingos. Además, le gusta ver novelas: por estos días está enganchada con ‘María la del Barrio’, sagradamente se sienta a las 3:30 p.m. frente a la pantalla para seguir la historia.

—Usted tiene un secreto para peinarse…

—Sí, cuando me baño y veo que el pelo se me viene mucho para los ojos le echo aguapanela para que se quede por allá un poquito.

—¿Tiene más trucos?

—El cidrón hervido en aguapanela es muy bueno para la gripa.

Su llegada a las redes sociales tuvo un propósito fundamental: impulsar el emprendimiento que tiene con su hija Teresa y Andrea. Por estas plataformas digitales venden aliños, los hacen cada ocho días, hay de dos tipos (licuados y secos). El “encebollado” que trae cebolla, cilantro, ajo, especias; y el tradicional con pimentón, cilantro, ajo, cebollas y especias. La receta se la inventó Insesita.

—Le llegan muchos mensajes por las redes sociales…

—Sí, dicen que soy muy linda, que qué bueno venir a Colombia a conocerme, escriben desde muy lejos. Que tan guapa. Ya tengo muchos nietos en todos lados. No me da pena de las cámaras para grabar los videos, si la gente se burla de mí, que se burle.

—Y es que son millones y millones de personas las que ven sus videos…

—¿Si? Ay, cómo así…