La denuncia de Guzmán, hecha en Twitter, empezó el 30 de diciembre de 2018 por un incidente ocurrido el día anterior durante su trayecto entre Santa Marta y Bogotá. Según la pasajera, la aerolínea le cobró una tarifa adicional porque su maleta sobrepasaba por 2 centímetros los límites establecidos por la empresa, y agregó: “nos escribieron feas en el pasabordo”.

@VivaAirCol NUNCA me había sentido tan irrespetada y humillada. La PEOR aerolínea de todas, no solo me hicieron pagar la maleta por 2 cm de mas, sólo por las ruedas, sino que el personal me trató fatal a mi y a mi familia. Nos escribieron feas en el pasabordo pic.twitter.com/ceCqAULAle — Natalia Guzmán (@natisguz) 30 de diciembre de 2018

En otro trino, Guzmán dice que la razón número uno para no viajar con la aerolínea es porque no saben cómo tratar a los clientes.

@VivaAirCol razón 1 para no viajar con esta aerolínea: El personal no sabe cómo tratar a los clientes, nos escribieron en el pasabordo feas y nos cobraron 90 mil pesos por una maleta que cabe perfectamente en la cabina #vivaairmedejosinair pic.twitter.com/II4NKaRpZy — Natalia Guzmán (@natisguz) 30 de diciembre de 2018

El anterior trino fue respondido por Viva Air, en el que afirman entender la molestia y ofrece “disculpas por los inconvenientes ocasionados”, además de volver a especificar las dimensiones y el peso de la maleta al que tiene derecho.

Pero también, con otro mensaje, Viva Air le explicó a Guzmán que lo que está escrito en el pasabordo es FCAS, un código que “se refiere al equipaje en cabina cobrado de 12 Kg” y que lamentan la confusión.

Pero la usuaria no se contentó con la respuesta y en una réplica publicada el 1 de enero ahondó en que el problema no era tanto el cobro sino otro: “¡Mi molestia es porque me ofendieron! ¡La persona escribió FEAS con la intención de burlarse e irrespetarnos”.

Mi molestia es por que me ofendieron ! La persona escribió FEAS con la intención de burlarse e irrespetarnos ! Todo el personal de viva air se rio en nuestra cara pic.twitter.com/TdpJhX10WL — Natalia Guzmán (@natisguz) January 2, 2019

Fue entonces cuando se empezó a viralizar en Twitter la confusión porque la pasajera, incluso 4 días después del vuelo, asegura que lo que está escrito en el pasabordo es “Feas” y no FCAS.

En la noche del 3 de enero la etiqueta #FCAS adquirió dimensiones insospechadas y fue tendencia nacional. ¿Cómo? Con mensajes como los que se muestran a continuación:

Así me la imagino cuando leyó que le dijeron feas pic.twitter.com/ilba1YM0DH — gio_bunny (@gio_crz) January 3, 2019

JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA JAJAJAJA pic.twitter.com/vh6isdNQmd — Srta. Primavera🌻 (@KatheBaeza) January 4, 2019

Ahí te lo arreglamos @VivaAirCol para que ahora si se sienta que tiene la razón! pic.twitter.com/8dG2Lo9UBc — Banqueados FPC (@BanqueadosFPC) January 3, 2019

Que indignación!! En mi vida vuelvo a Starbucks!! #Fcas pic.twitter.com/pcFlKpe9RY — Felipe Poveda (@FelipePoveda) January 4, 2019

FCAS no solo @VivaAirCol se burla de la gente, la DIAN también lo hace, aca la prueba. pic.twitter.com/mVY850fjYh — Marco Gomez Cabarcas (@Maicaero87) January 4, 2019

Nooooo jajajajajaja hpta jajajajja, no más, me duele la panza jajajajajajajajaja#FCAS pic.twitter.com/vfz6GY6gcH — Cristhian LozanoⓂ️ (@camilolozano) January 4, 2019

Antes de subir al avión/ Cuando se bajan y les dicen FCAS. pic.twitter.com/jLcEvLkzWV — Re ofendido (@CamiCastaneda) January 3, 2019

El Cuartel de las FCAS pic.twitter.com/iJ6lElPY47 — Q'asetu (@jjrmontoya) January 3, 2019

Hablando de FCAS, recordemos la respuesta de J. Balvin cuando le preguntaron por las bogotanas 😂 pic.twitter.com/ixMZO0nSa5 — Fosfato 🅿 (@Trinodoro) January 3, 2019

FCAS significa :

Feos

Con

Autoestima y

Simpatia — Billy Sheards (@BillySheards) January 3, 2019

"Sea como sea aquí no entran FCAS

Pa' que lo veas te voy a mostrar

Mira esa FCA, allá hay otra FCA

Aquí no pueden entrar".#VivaKaraokeAir pic.twitter.com/21T6Vtn4GW — Moneco Stumbre (@cachivachero_) January 3, 2019

El preciso instante donde entendió que realmente decía FCAS pic.twitter.com/dulq41Pvsh — Daniel Serrano (@tdanils) January 3, 2019