Una historia de resiliencia es protagonizada por Abi Feltham, originaria de Londres. Con 37 años de edad, se enfrentó a un giro dramático en su vida al ser diagnosticada con un tumor cerebral agresivo.

Lo que comenzó como dolores de cabeza, que inicialmente atribuyó a la abstinencia de cafeína debido a su alto consumo de café, resultó ser algo mucho más serio y peligroso.

Abi consumía hasta 12 tazas de café diarias, pero al intentar cortar su consumo, experimentó síntomas preocupantes como migrañas severas, visión borrosa y problemas de movilidad que la llevaron a buscar apoyo en su pareja.

Alarmada por estos síntomas, decidió consultar a un oftalmólogo. El especialista observó que tenía los nervios ópticos inflamados, lo cual podría indicar una presión elevada dentro de su cerebro.

La situación se agravó cuando el oftalmólogo la derivó a un neurólogo, quien confirmó las sospechas más temidas de Abi: había desarrollado un tumor cerebral.

Este diagnóstico fue el inicio de una lucha que cambiaría su vida para siempre. La confirmación del cáncer vino tras una cirugía de urgencia que reveló la malignidad del tumor.

A Abi le diagnosticaron un oligodendroglioma grado 3, un tipo de cáncer cerebral considerado incurable, con una esperanza de vida que podría extenderse a cinco años o más.

Esta noticia podría haberla llevado a un estado de desesperanza, pero en su lugar, Abi encontró un nuevo propósito en la vida. Convertida en una ‘influencer’ y activista, Abi decidió utilizar su experiencia personal para aumentar la conciencia sobre la gravedad y la prevalencia de los tumores cerebrales.

Hoy en día, es embajadora de la Investigación de Tumores Cerebrales en el Reino Unido y utiliza su plataforma en redes sociales, donde acumula miles de seguidores, para compartir su día a día y promover la investigación sobre esta enfermedad.

Abi compartió cómo el cáncer transformó su perspectiva de vida

La historia de Abi Feltham no solo es un testimonio de la lucha contra una enfermedad devastadora, sino también un llamado a no ignorar las señales que nuestro cuerpo nos envía.

“Pasé gran parte de mi vida huyendo de mí misma, sumida en el odio. Ahora, el cáncer me hizo agradecida, positiva, incluso feliz. No recomiendo contraer cáncer para cambiar, pero definitivamente ha funcionado”, confesó en una entrevista con el medio The Sun.

Su caso subraya la importancia de la detección temprana y la investigación continua para combatir el cáncer cerebral. Este relato continúa inspirando a muchos, mostrando cómo la adversidad puede transformarse en una fuente de motivación y cambio positivo.

¿Cuáles son los efectos de tomar café en exceso para el cuerpo?

Para Scielo Colombia, el consumo habitual de esta bebida puede generar adicción y crear tolerancia: es necesario incrementar la ingesta para sentir bienestar; la cafeína posee un efecto extendido: una vida media de 4 horas. Al incrementar la dosis, se pueden provocar agitación, vértigo, insomnio, taquicardia y trastornos gastrointestinales.

El mencionado portal especializado destaca que las propiedades farmacológicas de la cafeína también provocan el conocido síndrome de abstinencia cuando un individuo intenta interrumpir su consumo. Este se manifiesta por dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, náuseas, vómito y otros signos.

¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la cafeína?

Para el Centro Médico de Madrid 2, la ingesta excesiva de cafeína a largo plazo también puede impactar de manera adversa en la salud del corazón, incrementando la probabilidad de padecer enfermedades como la hipertensión arterial y las arritmias cardíacas.

Asimismo, puede desencadenar efectos perjudiciales como la ausencia constante de sueño y hasta provocar trastornos de salud mental.

