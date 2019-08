La madre lo llevaba de la mano y el padre caminaba detrás con su hija de la mano, pero se ve que a ambos los toma completamente desprevenidos, pues tardan en reaccionar.

Por la sevicia con la que sucedió el ataque, se ve que la mujer alcanza a propinarle varias cuchilladas, que más parecen puñaladas por la forma en que ataca. La madre tira al niño y eso la detiene, pero no por mucho.

Ambos padres la miran atónitos y parecen no atinar a reaccionar decididamente, por lo que ella vuelve a la carga, pero la madre esconde al niño. El padre parece seguir sin entender lo que pasa, pues la mujer, que no parece musitar palabra, se voltea e intenta hacer lo mismo con la niña.

Es ahí que el hombre reacciona, la protege a tiempo e intenta seguir a la violenta agresora, que decide irse campante. Él se le abalanza por la espalda e intenta manotearla, pero ella se percata y eso lo detiene en seco. Cae al suelo y se limita a gritarle.

La mujer cruza la calle y parece perderse de vista, pero de acuerdo con el portal Jam News, luego fue arrestada y podría enfrentar entre siete y diez años de cárcel.

El niño fue llevado a una clínica y tuvo que ser operado por los cortes entre moderados y severos en su nariz y una mejilla, detalla ese medio.

Este es el impresionante video:

Tiblisi, Georgia:

Woman stabs a three year old child in the face as he walked with his parents.

Both parents are so shocked they take what seems like an eternity to act on the threat.

Moving everyone away safely is the most important thing here. pic.twitter.com/0ahFsipGNW

— David Videcette (@DavidVidecette) August 30, 2019