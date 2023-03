El puente festivo de este 18,19 y 20 de marzo sirvió para que muchas personas tuvieran una pausa en sus trabajos y se tomaran un descanso necesario. Algunos eligieron el Caribe, un extraordinario destino para desconectarse y disfrutar de las playas paradisiacas que ofrece Cartagena. Los que más gozan de este tipo de lugares son los que tienen un poder adquisitivo alto, que es muy común verlos por los exclusivos sectores de ‘la heroica’.

Precisamente, este fin de semana en Cartagena los turistas se vieron sorprendidos por la presencia de un lujoso yate que no es muy común verlo en Colombia. Curiosamente, la embarcación que está en el país es conocida como el ‘Dreamboat’, que pertenece al multimillonario estadounidense Arthur Blank, cofundador de la cadena ferretera internacional The Home Depot, según informó El Universal.

De acuerdo con la Revista Forbes, Blank tiene un patrimonio neto de 7,6 millones de dólares. El empresario norteamericano es el propietario de los equipos Atlanta Falcons (NFL) y Atlanta United FC (MLS) y es considerado un magnate.

El lujoso bote tiene ciertas características: una longitud de 90 metros y fue armado por Espen Oeino, diseñador y arquitecto naval noruego conocido por estar detrás de algunos de los más reconocidos superyates del planeta. Fue construido en 2019 y tiene un peso de 2.950 toneladas, según informó el portal Superyacht Fan.

Nice #interior photos by @YachtsIntl of the #yacht #Dreamboat.

…

She was built at #Oceanco for US #billionaire Arthur #Blank.

…

He is founder of Home Depot.

…

Blank is also a #sportsteam owner: he owns the #Atlanta #Falcons and Atlanta United FC.

…https://t.co/AXUBYjpIKh pic.twitter.com/bxgWGscfBS

— SuperYachtFan (@Superyachtfan) April 29, 2020