El poder de las redes sociales ha vuelto a demostrar su impacto en el ámbito laboral, esta vez, con la historia de una joven que, tras expresar sus quejas laborales en TikTok, fue despedida de su empleo en una famosa franquicia de cafeterías.

El video, que acumula más de 335 mil visualizaciones, se ha convertido en un fenómeno viral que destapa las tensiones entre los trabajadores y la hipervigilancia en el entorno laboral.

La queja que desató la polémica en TikTok

La usuaria de TikTok identificada como @rayomcqueer_ se volvió viral al publicar un video donde expresaba su frustración por la hipervigilancia en su lugar de trabajo. La joven, visiblemente molesta, narró cómo se sentía acosada por la constante vigilancia de sus superiores, quienes, según ella, la tenían monitoreada en todo momento.

Se quejó de la presión psicológica que esto generaba y de la falta de privacidad en su jornada laboral.

En el video, relató su experiencia con frases como: “De las cosas que me molestan, la hipervigilancia. ¿Hay cámaras en el establecimiento? Pues no, ¿qué los jefes están todo el día eh? Tened cuidado que os estamos viendo. Bueno, pues un besazo. ¿Es qué te digo? Me echo en la vitrina un rato y me miras y me haces unas fotos. ¿Qué quieres que haga? No voy a trabajar mejor porque yo sé que me estás vigilando”.

Tras la viralización del video, la situación dio un giro inesperado. La joven compartió que al llegar a su jornada laboral, fue citada por el departamento de recursos humanos, donde le comunicaron su despido. En una segunda publicación, @rayomcqueer_ compartió la noticia: "Entendemos que no estás gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y por eso necesitaba que en ese momento yo dejase de trabajar".

Aunque inicialmente sorprendida, la joven expresó sentirse aliviada por la decisión.

El lado positivo del despido

A pesar de la inesperada pérdida de empleo, la usuaria de TikTok expresó que el despido la dejó sintiéndose liberada. Su descontento laboral, manifestado de manera pública, la llevó a una nueva etapa en la que busca oportunidades más alineadas con sus expectativas y satisfacción personal.

