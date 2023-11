Tiktok se ha convertido en la plataforma favorita para contar historias de vida, experiencias en diferentes temas y áreas. Allí se hizo famosa la tendencia ‘Storytime’ y miles de usuarios la han usado para relatar anécdotas de risa, llanto y de aprendizaje.

Por ese mismo estilo, un hombre compartió a través de la red social la sorprendente manera en la que, gracias a una famosa serie de televisión, su esposa lo salvo de morir de un infarto.

El relato inicia describiendo al protagonista como un hombre saludable, que hace ejercicio y sin ninguna enfermedad. Pero una mañana cualquiera, después del entreno, mientras se duchaba, empezó a sentir una acidez entre la garganta y el pecho. Salió, le contó a su pareja y ella mostró indicios de preocupación. Pero empeoró cuando intentó abrir la nevera para tomar un yogur, no logró ni siquiera sacar el vaso, por el hormigueo y parálisis muscular que tuvo.

Fue ahí cuando la mujer sospechó de un presunto infarto en su esposo, todo porque los síntomas se asemejaban a los vistos en ‘Grey’s Anatomy’, famoso show de médicos norteamericanos. Ella le insistió en llamar una ambulancia, pero él se negaba porque debía ir a trabajar.

“No pude levantar el brazo, me costaba, me dolía… mi mujer me dijo que tenía algo diferente y que nos íbamos a la clínica. Seguramente ella ya había visto la temporada número 13 o 14 de ‘Grey’s Anatomy’, empecé con un cosquilleó en el brazo y ahí me di cuenta que tenía un infarto.” Narró.

Pese a los obstáculos en la vía, que por poco no arriba a la clínica, llegó y se dio enteró de que había sufrido un infarto agudo al miocardio, su esposa tenía razón, gracias a la serie de televisión. El cardiólogo lo envió de inmediato a la sala quirúrgica. La mujer supo que habría que hacerle un cateterismo, entendía completamente a qué se enfrentaría el padre de sus hijos.

“¡Imagínese! La realidad es que todos tenemos un lapso de 2 horas entre el infarto y actúen en ti y pueda salir bien. ¡Estaba dentro del rango!”, finalizó diciendo el hombre, confesando que hace un año exactamente pasó lo más duro de su existencia.

Verdaderamente es una experiencia que enseña el autocuidado y medidas de prevención ante los ataques cerebro cardiovasculares.

¿Cómo prevenir ataques cardiovasculares?

La prevención de ataques cardiovasculares implica adoptar un estilo de vida saludable y gestionar los factores de riesgo. Aquí hay algunas recomendaciones generales:

Mantén una dieta saludable:

Consume una variedad de frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables.

Limita la ingesta de grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcares agregados.

2. Ejercicio regular:

Realiza actividad física de forma regular, al menos 150 minutos de ejercicio moderado o 75 minutos de actividad intensa por semana.

Consulta con un médico antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios, especialmente si tienes condiciones médicas existentes.

3. Mantén un peso saludable:

Mantener un peso adecuado reduce la carga en el corazón y disminuye los riesgos asociados.

4. Deja de fumar:

El tabaquismo es un importante factor de riesgo para enfermedades cardíacas. Dejar de fumar tiene beneficios significativos para la salud cardiovascular.

5. Limita el consumo de alcohol:

Si consumes alcohol, hazlo con moderación. El exceso de alcohol puede aumentar la presión arterial y contribuir a problemas cardíacos.

6. Controla la presión arterial:

Controla regularmente tu presión arterial y sigue las recomendaciones de tu médico para mantenerla en niveles saludables.

6. Controla el colesterol:

Mantén niveles saludables de colesterol mediante una dieta baja en grasas saturadas y trans y, si es necesario, con medicamentos recetados.

7. Gestiona el estrés:

Encuentra formas saludables de manejar el estrés, como la meditación, el yoga o la actividad física.

8. Controla la diabetes:

Si tienes diabetes, mantén un control cuidadoso de tus niveles de azúcar en la sangre.

9. Realiza chequeos médicos regulares:

Programa revisiones periódicas con tu médico para evaluar tu salud cardiovascular y abordar cualquier factor de riesgo identificado.

