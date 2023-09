El usuario español de TikTok @nano.jr10 se ha vuelto reconocido por un serie de videos motivadores que ha publicado en su cuenta. El joven incluso ya fue invitado a un programa de televisión para contar su historia viral, pues trabaja desde muy pequeño para sostener a su familia.

Su nombre real es David y su relato se difundió en las redes sociales debido a un video que alcanzó más de 4 millones de vistas y en el que hace un llamado a la juventud. Dijo que no entiende por qué hay personas que teniéndolo todo toman decisiones como abandonar su educación.

“Si tú vienes de una buena familia, donde tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas. No te falta nada, ¿por qué dejas el instituto?, ¿por qué te gastas ese dinero de tus padres que ellos sí se lo trabajan de verdad? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es está vida en verdad”, fue lo dicho por Nano en su video viralizado.