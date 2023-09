Como una ‘berraca’ así describen las personas que ven el video de Lisseth Villanueva, natural del municipio de Ciénaga y estudiante de Tecnología en Atención Integral a la Primera Infancia de la Universidad del Magdalena.

Es madre cabeza de hogar y tiene 33 años, vive con sus padres en compañía de sus tres hijos, uno de ellos padece de autismo grados dos. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la mujer iniciara sus estudios para sacar a sus hijos y familia adelante.

No obstante, sus sueños por poco se ven truncados luego de que en su recorrido de su carrera universitaria; uno de sus hermanos se vio afectado luego de un cáncer de recto, y tras haber pasado un largo tiempo en clínicas y largas terapias en el departamento donde hombre se fugó de una estación de Policía y lo cogieron en plena requisa, creyeron que la enfermedad había sido superada.

Lissteh continúo trabajando y estudiando arduamente para culminar sus estudios, pero la muerte tocó la puerta de su casa y hace un mes su hermano falleció debido a que el cáncer volvió, pero esta vez más agresivo, y lamentablemente murió.

“Iba a dejar la carrera tirada, pero la coordinadora del programa me dijo que no dejara los estudios tirados y no me afligí, y por eso voy a seguir luchando por mis hijos y por mi familia. Gracias de verdad a la Universidad del Magdalena por la ayuda que me han brindado”, dijo Lisseth.

El video se ha vuelto viral en redes sociales y ha despertado muchos mensajes positivos y de apoyo hacia la mujer que la han denominado como un ejemplo de vida.