Las redes sociales son constante escenario de aprendizaje, encuentro con amigos y publicaciones efímeras que alegran la vida de los internautas. Una de estas ha trascendido fronteras por un video viral en redes sociales y enternece a todo usuario que lo ve.

(Vea también: Perro se subió a camioneta en descuido de su amo, la puso a rodar sin querer y la estrelló)

El usuario de X @fasc1nate compartió en su cuenta la grabación que acumula miles de ‘me gusta’ y reacciones por parte de usuarios que se ven conmovidos por el noble y generoso gesto de la mascota.

En la grabación se observa que el animal tiene una bolsa de basura en su boca y la transporta rumbo a un camión recolector. Luego, el animal se sube a la plataforma utilizada por los trabajadores de la empresa de limpieza y allí deja reposando la bolsa.

El recolector de basura recoge la bolsa y posteriormente la introduce en el camión. Al hombre le causó tanta ternura el gesto que no dudó en acariciarlo en el lomo y durante el cariño el animal tampoco escondió su felicidad moviendo la cola.

Lee También

En el año 2009 un grupo de científicos liderado por la Juliane Kaminski, directora del Centro de Cognición Canina, determinó que la inteligencia de los perros se puede comparar con la de un niño de 2 años, mediante un estudio.

Es decir, el estudio revela que estos animales entienden las intenciones comunicativas sin lenguaje, gestos y mirada y que tienen habilidades sociales y emocionales como imitar y responder a expresiones faciales.

Las capacidades de estos están en constante investigación y las redes sociales comprueban que cada día se podría descubrir un perro mucho más habilidoso que el que se creía el más inteligente del mundo.

Thanks for the help! pic.twitter.com/6qrePtMv8Q

— Fascinating (@fasc1nate) September 20, 2023