Marta, una joven viajera e ‘influencer’, decidió contar su experiencia durante una revisión en el aeropuerto que le dejó una enseñanza que no se le olvidará. El video con su anécdota se ha viralizado porque lo que le pasó a ella le podría pasar a cualquiera, por lo cual decidió advertir a los viajeros, así como la azafata que contó lo que nunca se debería hacer en un vuelo.

La amante de los viajes contó que al pasar por la revisión habitual de los ‘scanners’ que se ubican en todos los aeropuertos del mundo, los agentes le llamaron la atención por haber manipulado un equipaje ajeno.

Lee También

Por qué no se debe tocar una maleta que no sea suya en el aeropuerto

Ella contó que estaba en la fila esperando que fuera su turno para el control de seguridad, cuando vio una maleta que no era suya, por lo cual decidió avisar al agente. “La levanté, se la mostré y entonces otra chica le dijo: ‘Esta maleta no sé de quién es, ¿tuya?’ y le respondí: ‘No’ y ella preguntó: ‘¿Quién la tocó?’ y otra chica me señaló, a lo que yo respondí ‘sí, pero no es mía'”, narró en su video para sus redes sociales.

Agregó que justo cuando estaban en la discusión apareció otra mujer que recién había pasado el control y que estaba reclamando el equipaje en cuestión, el cual se puede dejar en un lugar con una escala larga por medio de una aplicación. Sin embargo, a ella le llamaron la atención por tocar el equipaje que no era suyo.

(Vea también: Revelan los 10 destinos a los que más viajan los colombianos dentro del país)

“El señor me dijo que como consejo: nunca toques nada que no sea tuyo y sobre todo eso, antes de pasar el control. Nunca sabes lo que pueda llevar y en caso de que tú la toques, aunque no sea tuyo, y lo hagas con buena intención, pueden inculparte a ti dependiendo de lo que lleve”, agregó la creadora de contenido.

En conclusión, reiteró en que la recomendación es que jamás se debe tocar algo que no sea propio, especialmente en el momento antes de pasar por el control de seguridad y escaneo de equipaje, que puede ser optimizado para llevar más cosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por M A R T A | Solo Travel Girl ✈️ (@imartatravels)

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.