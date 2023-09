Hace 175 millones de años existió un dinosaurio que habitó la zona de la Serranía del Perijá. Hasta agosto de este año esta especie era desconocida para la ciencia y ahora se sabe que habitó territorio colombiano, justo en una zona fuertemente golpeada por el conflicto armado.

(Vea también: La serpiente más grande del mundo fue vista en Colombia y se puede visitar gratis su fósil)

El hallazgo se llevó a cabo en medio de una expedición científica desarrollada en este sector, al que antes del Acuerdo de Paz no se tenía fácil acceso. Esta especie fue nombrada ‘Perijasaurus lapaz’, en honor al sector en el que fue encontrado y estaba inexplorado por la ciencia desde hace más de 20 años.

Los resultados de esta investigación fueron expuestos en una publicación de la Revista de Paleontología de Vertebrados. El autor principal es el profesor Aldo Rincón Burbano, del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte.

Esta investigación da luces importantes sobre la historia de la vida en Suramérica y sigue dando pistas sobre el tipo de dinosaurios que habitaban en el continente. Este dinosaurio, según el estudio, tiene cuatro patas fuertes y robustas, cabeza diminuta, mientras que su cola y cuello son largos.

Lee También

El palentólogo Jeffrey Wilson Mantill, parte del equipo investigador, nació en Colombia pero ha vivido gran parte de su vida en Michigan (Estados Unidos). En su doctorado, durante 1997, quiso viajar a Colombia para investigar la zona del Perijá motivado por el hallazgo en 1943 de una vértebra por parte de un geólogo de una petrolera estadounidense, quien decidió llevarla a la Universidad de California en Berkeley, según cuenta Colombia Visible de Caracol Radio.

A partir de este hallazgo hubo una investigación que determinó que era un saurópodo, un dinosaurio herbívoro, pero no mucho más. Varias incógnitas quedaron al respecto y aunque Mantilla quería regresar para investigar, el conflicto armado lo hizo abstenerse, pues esta era zona roja en esa época.

En 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, finalmente hicieron visitas organizadas en la zona abandonada por la guerrilla y los hallazgos fueron más piezas de estos animales. “El Perijasaurus es un dinosaurio que, aunque tiene sus particularidades y rasgos únicos a dinosaurios relacionados, tiene primos en el Sahara, en la Patagonia y en la India”, dijo al respecto Mantilla a ese medio.

Así las cosas, el descubrimiento habla de que en la zona tropical de Suramérica también hay rastros de vida en la era Mesozoica, pues hubo también recientes otros hallazgos en Venezuela y Ecuador. Esto cambia la creencia de que la vida de los dinosaurios en el continente se limitaba a territorios como Argentina, Chile y Brasil.

Welcome Perijasaurus lapaz (pear-EE-hah-SOW-roos la-PAHZ), a new dinosaur from Colombia just described in @JVP by an international team based in Colombia (Aldo Rincón, Daniel Raad, Harold Jiménez), Argentina (Martín Ezcurra), and the U.S. (me): https://t.co/RSpJQrQRFt pic.twitter.com/H2Yhab705i

— Jeff Wilson Mantilla (@diapophysis) August 10, 2022