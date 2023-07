De ‘la sucursal del cielo’ a Houston, Texas, fue el gran pasó que dio la caleña Diana Trujillo, quien se fue a Estados Unidos sin saber inglés y con solo 300 dólares, y que ahora es un ejemplo a seguir por muchas mujeres que sueñan con conquistar la luna.

Según una entrevista con el diario Independent, la mujer que de niña se recostaba sobre el césped a mirar el firmamento, nunca dudó que la perseverancia y el trabajo duro la llevarían a la Nasa.

Diana Trujillo cumplió el año pasado un papel clave en el diseño y la examinación del brazo robótico y los instrumentos del explorador, que hacen parte fundamental de la misión Marte 2020, en la cual ella fue la ingeniera de operaciones y en donde participó el Rover Perseverance.

Asimismo en una publicación en Linkedin de Carlos Sarmiento, empresario bogotano, se conoció que Trujillo, en 2013 cuando aún no era tan reconocida, aseguró que hacer parte de una institución tan importante le ayudaba a cumplir lo que ha sido un gran sueño para ella, y es inspirar a muchas niñas, jóvenes y mujeres para que luchen por sus sueños, y acaben con los estereotipos sociales.

Trujillo llegó a Estados Unidos a sus 17 años, aprendió el idioma, y se encaminó a la conquista de la ingeniería aeroespacial, estudiando en la Universidad de Maryland.

“Terminé buscando la forma de cómo aprender el idioma, poderme pagar la universidad y eventualmente estudiar algo que estaba relacionado con las personas que yo veía que trabajaban en la Nasa. Trabajé con un programa para hacer llevar cargamento a la Estación Espacial, después ‘Curiosity’ y Marte 2020. A veces ni me lo creo cuando me pongo a pensar que no tenía nada y no sabía ni el idioma”, contó la mujer a CNN.